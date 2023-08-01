إيلاف من تطوان:ترأس العاهل ا لمغربي الملك محمد السادس،باعت باره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة ال ملكية،الاثنين بساحة المشور بال قصر الملكي بتطوان،بمناسبة تخل يد الذكرى الرابعة والعشرين لتو لي الملك محمد السادس مقاليدالح كم،حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022 و2023 ا لمتخرجين من مختلف المعاهد والم دارس العسكرية وشبه العسكرية ،وك ذا ضباط الصف الذين ترقوا الى د رجة ضابط ضمن صفوف القوات المسل حة الملكية.

واطلق الملك محمد على هذه الأفو اج إسم " الأميرة للا مريم".وق ال في كلمة ألقاها بالمناسبة "ل قد حالت ظروف الوباء،دون استقبا ل الأفواج الأخيرة، من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمني ة والترابية.ويسعدنا أن نلتقي ب كم اليوم ، لأداء القسم امامنا ، بصفتنا القائدالأعلى،ورئيس أركا ن الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".

تكوين حديث وتأهيل مستمر

وأشار العاهل المغربي الى ان ما يزيد من اعتزازه هو "ما وفرناه لكم من تكوين حديث،وتأهيل مستم ر، وما تتحلى به قواتنا،من تجند ويقظةوالتزام،في النهوض بواجبه ا الوطني ".

الملك محمد السادس خلال حفل تقديم الولاء

وضاف انه قرر أن يطلق على الأف واج الأربعة،إسم "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم"؛اعت بارا "لمكانتها لدينا ولدى شعبن ا الوفي،وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوا ت المسلحة الملكية، وفي خدمة قض ايا المرأة والطفولة".

وخاطب الملك محمد السادس أفواج الضباط الجدد قائلا :"فكونوا، رعاكم الله،في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم، من استقامة وانضباط،وغيرة وطنية صادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك".

وبعد أداء القسم امامه، استعرض الملك محمد السادس ، الذي كان م رفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن،والأمير مولاي رشيد،مختل ف وحدات الفوج الجديد .ويتألف الف وج الذي أدى القسم من ضباط تخرج وا من المدارس العسكرية العليا ضمنها الأكاديمية الملكية العسك رية،والمدرسة الملكية الجوية، والمدرسة الملكية البحرية، والمدرسة الملكية للخدمات الطبي ة العسكرية،

وينضاف إلى ذلك ضباط السلك الخا ص وضباط الصف الذين ترقوا إلى د رجة ضابط ضمن صفوف القوات المسل حة الملكية،والدرك الملكي والقوا ت المساعدة.

كما ينضاف إلى هذه الفئات من ال خريجين،ضباط الاحتياط خريجو الم دارس العليا شبه العسكرية،والذ ين تخرجوا من مدارس مثل المدرسة المحمدية للمهندسين ،والمعهد الم لكي للإدارة الترابية لوزارة ال داخلية،والمعهد الملكي للشرطة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمه ندسين،ومركزالتكوين الجمركي.

ترقيات الى رتبة فريق وعميد

عقب ذلك ،رقى الملك محمد السادس عددا من الضباط السامين إلى رت بة فريق وعميد،كما أعطى موافقت ه على نشر جدول ترقيات أفراد الق وات المسلحة الملكية إلى رتب أع لى برسم سنة 2023.

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل الولاء في تطوان ويبدو الى جانبه ولي العهد مولاي الحسن والامير مولاي رشيد والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة .



وتعكس هذه الإلتفاتة الملكية ال رعاية والعناية الخاصة والموصول ة التي يوليها القائد الأعلى ور ئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد هذه القو ات.

وكان الملك محمد السادس قد استق بل، يوم 29 يوليو( تموز) الجاري بتطوان،الفريق أول محمد بريظ،المفتش العام للقوات المسلحة ا لملكية،وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس اللجنة المكلفة ترقية أف راد القوات المسلحة الملكية،وا لذي رفع إلى الملك محمد السادس خلاصات ونتائج الأشغال الخاصة بت رقية أفراد القوات المسلحة الملكية.

وخلال هذا الاستقبال،عبر الفريق أول بريظ،رئيس اللجنة المكلفة الترقيات،عن تقدير أعضاء الل جنة العميق واعتزازهم الكبير لل رعايةوالتوجيهات والتعليمات الم لكية ، التي ألهمت ووجهت عمل ال لجنة، خلال كافة المراحل.

وحظيت خلاصات اللجنة وجدول التر قيات بموافقة الملك محمد السادس ، الذي أعطى تعليماته بإبلاغ ت هانيه إلى الذين تمت ترقيتهم، و حثكافة أفراد القوات المسلحة ال ملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة،

حفل الولاء

الى ذلك ،ترأس الملك محمد السا دس،بعد ظهر الاثنين برحاب المش ور السعيد بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء الذي قدم فيه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ،وولاة وعمال ( م حافظو ) ولايات وعمالات (محافظا ت) وأقاليم المملكة،وولاة وعما ل الإدارةالمركزية لوزارة الداخ لية،الولاء للملك محمد السادس.

بعد ذلك، تقدمت وفود وممثلو مخت لف جهات وعمالات (من اطق ومحافظات ) وأقاليم المملكة،في صفوف متراصة،لتجديد البيعة والولاء لعاهل البلاد .