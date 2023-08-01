إيلاف من تطوان:ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،الاثنين بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان،بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والعشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليدالحكم،حفل أداء القسم من طرف ضباط أفواج 2020 و2021 و2022 و2023 المتخرجين من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية ،وكذا ضباط الصف الذين ترقوا الى درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية.
واطلق الملك محمد على هذه الأفواج إسم " الأميرة للا مريم".وقال في كلمة ألقاها بالمناسبة "لقد حالت ظروف الوباء،دون استقبال الأفواج الأخيرة، من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية.ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم ، لأداء القسم امامنا ،بصفتنا القائدالأعلى،ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
تكوين حديث وتأهيل مستمر
وأشار العاهل المغربي الى ان ما يزيد من اعتزازه هو "ما وفرناه لكم من تكوين حديث،وتأهيل مستمر، وما تتحلى به قواتنا،من تجند ويقظةوالتزام،في النهوض بواجبها الوطني ".
الملك محمد السادس خلال حفل تقديم الولاء
وضاف انه قرر أن يطلق على الأفواج الأربعة،إسم "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم"؛اعتبارا "لمكانتها لدينا ولدى شعبنا الوفي،وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وفي خدمة قضايا المرأة والطفولة".
وخاطب الملك محمد السادس أفواج الضباط الجدد قائلا :"فكونوا،رعاكم الله،في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم، من استقامة وانضباط،وغيرة وطنية صادقة؛ أوفياء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك".
وبعد أداء القسم امامه، استعرض الملك محمد السادس ، الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن،والأمير مولاي رشيد،مختلف وحدات الفوج الجديد .ويتألف الفوج الذي أدى القسم من ضباط تخرجوا من المدارس العسكرية العليا ضمنها الأكاديمية الملكية العسكرية،والمدرسة الملكية الجوية،والمدرسة الملكية البحرية،والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية،
وينضاف إلى ذلك ضباط السلك الخاص وضباط الصف الذين ترقوا إلى درجة ضابط ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية،والدرك الملكي والقوات المساعدة.
كما ينضاف إلى هذه الفئات من الخريجين،ضباط الاحتياط خريجو المدارس العليا شبه العسكرية،والذين تخرجوا من مدارس مثل المدرسةالمحمدية للمهندسين ،والمعهد الملكي للإدارة الترابية لوزارة الداخلية،والمعهد الملكي للشرطة،والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين،ومركزالتكوين الجمركي.
ترقيات الى رتبة فريق وعميد
عقب ذلك ،رقى الملك محمد السادس عددا من الضباط السامين إلى رتبة فريق وعميد،كما أعطى موافقته على نشر جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2023.
الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل الولاء في تطوان ويبدو الى جانبه ولي العهد مولاي الحسن والامير مولاي رشيد والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة .
وتعكس هذه الإلتفاتة الملكية الرعاية والعناية الخاصة والموصولة التي يوليها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد هذه القوات.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل، يوم 29 يوليو( تموز) الجاري بتطوان،الفريق أول محمد بريظ،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية،وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس اللجنة المكلفة ترقية أفراد القوات المسلحة الملكية،والذي رفع إلى الملك محمد السادس خلاصات ونتائج الأشغال الخاصة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية.
وخلال هذا الاستقبال،عبر الفريق أول بريظ،رئيس اللجنة المكلفة الترقيات،عن تقدير أعضاء اللجنة العميق واعتزازهم الكبير للرعايةوالتوجيهات والتعليمات الملكية ، التي ألهمت ووجهت عمل اللجنة، خلال كافة المراحل.
وحظيت خلاصات اللجنة وجدول الترقيات بموافقة الملك محمد السادس ، الذي أعطى تعليماته بإبلاغ تهانيه إلى الذين تمت ترقيتهم، وحثكافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة،
حفل الولاء
الى ذلك ،ترأس الملك محمد السادس،بعد ظهر الاثنين برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء الذي قدم فيه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ،وولاة وعمال ( محافظو ) ولايات وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة،وولاة وعمال الإدارةالمركزية لوزارة الداخلية،الولاء للملك محمد السادس.
بعد ذلك، تقدمت وفود وممثلو مختلف جهات وعمالات (مناطق ومحافظات ) وأقاليم المملكة،في صفوف متراصة،لتجديد البيعة والولاء لعاهل البلاد .
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