إيلاف من لندن: ألقت الشرطة البريطانية، القبض على أربعة نشطاء من منظمة "السلام الأخضر" صعدوا على سطح منزل رئيس الوزراء قبل تغطيته بقماش أسود زيتي.

واستخدم النشطاء السلالم وحبال التسلق للوصول إلى سطح القصر الريفي في بلدة كيربي سيغستون، بشمال يوركشاير، قبل الكشف إسدال قطعة القماش التي تبلغ مساحتها 200 مترًا مربعًا.

ولم يكن السيد سوناك في منزله الكائن في دائرته الانتخابية، حيث يقضي عطلة في ولاية كاليفورنيا.



وأمضى المتظاهرون أكثر من ثلاث ساعات فوق المبنى حيث قالت الشرطة إنهم "يديرون الوضع". بدأ النشطاء نزولهم حوالي الساعة 12:30 ظهرًا وكانوا ينتظرون بعضهم البعض على سطح ملحق بالمنزل.

وشوهدوا وهم يُقتادون من الممتلكات من قبل ضباط الشرطة بمجرد نزولهم. وأكدت متحدثة باسم شرطة شمال يوركشاير في مكان الحادث أنه تم اعتقالهم فور نزولهم.

وكانت منظمة السلام الأخضر تتصرف احتجاجًا على "دعم رئيس الوزراء لتوسيع كبير للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال" - حيث ستمنح 100 رخصة جديدة قبالة سواحل اسكتلندا.



وقال مصدر في 10 داونينغ ستريت بعد أن ظهر أن النشطاء كانوا على السطح: "نحن لا نعتذر عن اتباع النهج الصحيح لضمان أمن الطاقة لدينا، باستخدام الموارد المتوفرة لدينا هنا في المنزل ، لذلك لا نعتمد أبدًا على معتدين مثل (فلاديمير) بوتين من أجل طاقتنا. نحن نستثمر أيضًا في مصادر الطاقة المتجددة ونهجنا يدعم آلاف الوظائف البريطانية".

في غضون ذلك، دافع نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، الذي يقوم بمهمات سوناك خلال إجازته، عن قرار الحكومة في التنقيب عن النفط والغاز، قائلاً: "إنه أمر ضروري كجزء من مزيج الطاقة لدينا".

