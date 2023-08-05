إيلاف من لندن: تجاهلت العائلة الملكية البريطانية، احتفال ميغان دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري بعيد ميلادها الثاني والأربعين يوم الجمعة.

ولوحظ أن ميغان ماركل، لم تتلق أي تمنيات طيبة من العائلة الملكية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يتضمن الحساب الرسمي للعائلة المالكة على X، المعروف سابقًا باسم (تويتر) أي رسائل احتفالية لميغان للعام الثاني على التوالي.

ولم ينشر ويليام وكيت أمير وأميرة ويلز على حسابهما الرسمي على X أيضًا، أية رسالة، بينما كانا نشرا صورة لميغان العام الماضي، متمنين لها عيد ميلاد سعيد، مما أدى إلى انقسام الرأي على الموقع في ذلك الوقت.

وعادةً، فإن المعترف بهم كأعضاء عاملين في العائلة الملكية تظهر أسماؤهم على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الملكية.

وكانت دوقة ساسكس وزوجها هاري تخليا عن منصبهما كأعضاء عاملين بارزين في العائلة الملكية في عام 2020، وانتقلا إلى كاليفورنيا من أجل الحرية الشخصية والمالية.

وكان تم تصوير الدوقة مع هاري قبل أيام قليلة من عيد ميلادها وهي تغادر مطعمًا في ولاية كاليفورنيا، حيث أسس الزوجان حياة جديدة لأنفسهما مع طفليهما أرشي وليليبت.

علاقةٌ مضطربة

وفي أواخر العام الماضي، كشف دوق ساسكس عن علاقته المضطربة مع العائلة الملكية في عرض خاص على نتيفليكس Netflix وسيرته الذاتية (سبير)، لكنه حضر تتويج الملك في مايو، مع اختيار ميغان البقاء في الولايات المتحدة.

وقبل شهر، أكد قصر باكنغهام أن هاري وميغان غادرا منزلهما في المملكة المتحدة (فورغمور كوتيج Frogmore Cottage)، حيث طُلب منهما نقل ممتلكاتهما المتبقية خارج سكن قلعة وندسور الملكية.