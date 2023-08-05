كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن القوات الروسية قصفت مركزاً لنقل الدم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، مضيفاً أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية.

وتابع "هناك قتلى وجرحى"، مضيفاً أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".

وأردف "جريمة الحرب هذه تقول كل شيء عن العدوان الروسي. وحوش تدمر كل ما يسمح بالعيش".

كما أصابت صواريخ روسية مباني شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية "موتور سيش"، وهي شركة ذات "أهمية استراتيجية" في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، بعد أن هاجمت مسيّرة بحرية أوكرانية ناقلة روسية في البحر الأسود.

وزاد عدد الهجمات على الجانبين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز/يوليو تمديد اتفاق رعته الأمم المتحدة يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.