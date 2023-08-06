طهران: قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإيرانية وأصيب 11 مدنياً بجروح في انهيار مبانٍ الأحد في جنوب غرب العاصمة طهران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأوردت الوكالة أنّ الشرطة انتشرت في مكان الحادث "لمؤازرة عناصر بلدية" طهران الذين كلفوا هدم "مبان سكنية عدة غير مرخصة".

ونقلت "إسنا" عن شرطة طهران قولها إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية "بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء". وأضافت الوكالة أن العمليات ما زالت جارية للبحث عن "أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤول في بلدية طهران السبت أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هامشهري" اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي أيار/مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة عبادان (جنوب غرب) إلى مقتل 43 شخصًا.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد تضامناً مع أسر الضحايا وتنديداً بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.