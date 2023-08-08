واشنطن: أقال المنافس الرئيسي لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي المقرّر في العام 2024 رون ديسانتيس الثلاثاء مديرة حملته المتعثّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأميركي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، وقد علّق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي، إلا أنه متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".

ترامب

وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوّر نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي يمارسه ديموقراطيون، وكثر من مناصرين مقتنعون بهذا الطرح.

ويفاخر الملياردير الجمهوري بجمع ملايين الدولارات من جراء الاتهامات الموجهة إليه نظرا إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المخصّصة لقضاياه.

وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظّم في ميلووكي في 23 آب/أغسطس.

ورحّب فريق حملة ديسانتيس بالقرار.

الفائز في الانتخابات التمهيدية سيواجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مرشّح الحزب الديموقراطي للرئاسة والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

وبعدما انتخب حاكما لفلوريدا لولاية جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة والإجهاض ومجتمع الميم.

لكن الرجل الممتلئ البنية الجسدية والذي نادرا ما يبتسم، غالبا ما ينتقد بسبب افتقار شخصيته للكاريزما.