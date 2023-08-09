بكين: قضى شخصان ونقل سبعة أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم في هجوم طعنا بسكين الثلاثاء في إقليم يونان جنوب غرب الصين، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت شرطة مقاطعة لوبينغ في بيان مساء الثلاثاء إن شابا عمره 20 عاما يعاني أمراضا نفسية "طعن والدته بسكين في المنزل ثم فرّ وطعن ثمانية أشخاص (آخرين) على التوالي".

و"من بين هؤلاء، لم يكن بالإمكان إنقاذ شخصين وتوفيا" بحسب البيان.

ولا يزال المصابون السبعة يتلقون العلاج في المستشفى.

واعتقل عناصر الأمن المشتبه به ويدعى تشين عقب الهجوم الذي وقع قرابة الساعة الثامنة صباحا في منطقة لاشان السكنية في المقاطعة.

تحقيق

وأكدت الشرطة في بيان أن "التحقيق في القضية والتعامل مع تداعياتها يجريان بطريقة منظمة وقانونية".

ورغم فرض السلطات قيودا مشددة على الأسلحة في الصين، سُجلت العديد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

الشهر الماضي، قُتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم بسكين على حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين.