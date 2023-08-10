إيلاف من الرباط: دعت رئاسة النيابة العامة في المغرب، إلى معالجة موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية، من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر،مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت الرئاسة،في سياق تفاعلها مع بيان صدر، الاثنين، عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أثار وضعية المؤسسات السجنية من خلال "ارتفاع عدد النزلاء بها وما ترتب عنه من اكتظاظ نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينجم عن ذلك من اختلالات وآثار سلبية"،أنها إذ تشاطر المندوبية قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية،لما لذلك من "انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها"،فإنها "تشيد"بكل الجهود التي تبذلها المندوبية "بغاية تجويد ظروف إيواء هذه الساكنة بكل حمولاتها وحسن تدبير المؤسسات السجنية ومختلف المبادرات الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء".

تطور مظاهر الجريمة

استعرضت الرئاسة، في إطار "الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقانون"،بعض التوضيحات حول "العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية" بالمغرب،مشيرة،في هذا الصدد،إلى أن "التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها،لا سيما الذين يوجدون في حالات العود،وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع" قد "فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم".وفي هذا السياق،يضيف البيان، "بذلت المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها وما زالت جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة"، حيث "بلغ عددهم خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023 حوالي 309259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة".

مجهودات جبارة

قال البيان إن "المجهودات الجبارة" التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة أسفرت عن "توقيف حوالي 162545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023 ، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم".

وفي نفس الإطار، يضيف البيان، حرصت النيابات العامة أيضا على "تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح( حالة إفراج)، حيث بذلت مصالح الشرطة القضائية تفاعلا مع ذلك، مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية". كما تم كذلك "إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم وفق ما يفرضه القانون"، ودون شك ،يضيف البيان، فإن "كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية".

الملاءمة والتوازن

أضاف البيان أنه لما كان توفير الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية يشكل أحد أولويات السياسة الجنائية، فقد عملت رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على حسن تنفيذها، على "حث النيابات العامة على التفاعل بالمسؤولية اللازمة مع الأشخاص المقدمين أمامها من أجل ارتكابهم للأفعال ذات الخطورة"، وذلك في إطار "الملاءمة والتوازن ما بين ضمان حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات المشتبه فيهم من جهة أخرى، مع مراعاة وضعية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية".

عقلنة تدبير الاعتقال

شددت الرئاسة على أنه انسجاما مع هذا التوجه، ووعيا من النيابات العامة بضرورة "عقلنة تدبير الاعتقال"، فقد "دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الاعتقال التي لم تتجاوز 24 بالمائة من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309259، خلال النصف الأول من 2023، وهي نسبة قالت إنها "تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى".

أرقام ومعطيات

انطلاقا مما سلف، يضيف البيان، فقد عرف عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليو الماضي انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39 بالمائة مقابل 40 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات السابقة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 بالمائة و47 بالمائة، إذ بلغت هذه النسبة، على سبيل المثال، 43 بالمائة في سنة 2010 ، وخلال سنة 2011 بلغت حوالي 47 بالمائة مما "يوحي بأن تدبير الاعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد".

وأشار البيان إلى أنه إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي "لا ترقى إلى طموح رئاسة النيابة العامة رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار"، فإنها "تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا 45،2 بالمائة وبلجيكا 38،4 بالمائة، وفرنسا 28،5 بالمائة، وإيطاليا 31،5 بالمائة، والدانمارك 41،3 بالمائة، واللكسومبورغ 43،3 بالمائة.

العدالة والزجر

شدد البيان على أنه على الرغم من انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من هذه السنة، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن "فئات مختلفة داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها على المطالبة بتفعيل آلية الاعتقال لردع مرتكبي الجرائم حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق العدالة والزجر لا يكون إلا بالاعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية". ومع ذلك، يضيف البيان، فإن "قضاة النيابة العامة يلتزمون بالتطبيق السليم للقانون دون تأثر بما ذكر حيث يجنحون في إطار اعتماد مبدأ الملاءمة إلى عقلنة تدبير وضعية الاعتقال، واعتمادها في مستواها الأدنى بالنسبة لأغلبية الأشخاص المقدمين أمامها، وهو نفس الاتجاه الذي يعتمده قضاة التحقيق في إطار سلطتهم التقديرية واستقلاليتهم".

وأضافت الرئاسة أنه تبعا للتفاعل الإيجابي بينها والمصالح المركزية للشرطة القضائية بكل أصنافها، الهادف إلى "الرفع من النجاعة القضائية من خلال ترشيد إنجاز الأبحاث الجنائية داخل أجل معقول فقد أصبحت الأبحاث تنجز في أغلبها خلال ثلاثة أشهر مع إحالة العديد من المعنيين بها على النيابات العامة المختصة، حيث يتخذ تدبير الاعتقال الاحتياطي في حق القليل منهم متى توفرت موجبات لذلك، لا سيما خطورة الأفعال أو انعدام الضمانات، كما هول الحال على سبيل المثال في جرائم الشيكات من دون صيد ، والنصب والتزوير، والإتجار بالبشر وغيرها".

الساكنة السجنية

للإحاطة بتصنيف الساكنة السجنية، قال البيان إنها توزعت خلال سنة 2022 على: حوالي 30 بالمائة من أجل الاتجار في المخدرات، و31 بالمائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 بالمائة من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض إلى آخره.

قضايا زجرية بالمحاكم

قالت الرئاسة إن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة بها، وشددت على أن قضاة الحكم يبذلون "مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ"، وهو ما تعكسه نسبة 87 بالمائة من القضايا الزجرية المحكومة خلال سنة 2022، حيث يتجاوز معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض 2000 حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار النقص في عدد القضاة بصفة عامة، علما أن هذا المعدل يتجاوز ما هو مسجل لدى بعض الدول.

إكراهات

قال البيان إن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تعمل جاهدة على مواكبة موضوع الاعتقال، والتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضها اكتظاظا في ساكنتها من خلال توجيه عمل النيابات العامة بمقتضى دوريات أو عقد اجتماعات مع مسؤوليها، وأيضا عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار التلازم بين مواجهة استفحال الجريمة وحماية المواطن والمجتمع من آثارها كأولوية، انطلاقا من مبدأ التزامات الدولة في هذا الاتجاه، وتفاديا لنسف جهود المصالح الأمنية والشرطة القضائية في محاربة الجريمة من جهة، وتكريسا لدور القضاء في تفعيل مبدأ حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور من جهة أخرى، ومن تم فإن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء.

تغيير الثقافة السائدة

انطلاقا من هذه الإكراهات، يضيف بيان رئاسة النيابة العامة، فإن مقاربة معالجة الجريمة تختلف من دولة لأخرى حسب خصوصيتها والثقافة السائدة لدى مواطنيها، وبالنسبة للمغرب فإن الأمر "يتطلب العمل المتواصل من أجل تغيير الثقافة السائدة حاليا لدى فئات من المواطنين الذين يرون أن العدالة الجنائية الناجعة تكمن في الاعتقال، وأن الردع الصائب هو العقوبات السالبة للحرية في جميع القضايا، وإلا فإن هذه العدالة تبقى منتقدة وغير مجدية، علما أن القضاء بصفة عامة لا يأبه بهذا الاتجاه، وإنما يحرص على التطبيق السليم والملائم للقانون".

تدبير الاعتقال الاحتياطي

أضافت رئاسة النيابة العامة، أنها إذ تؤكد على أهمية ما ورد ببيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الانعكاسات المشار إليها، فإنها تؤكد على أنها سوف تواصل دورها التأطيري والتحسيسي لقضاة النيابة العامة "لاتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ما يفرضه القانون من أجل بذل المزيد من الجهود ما أمكن بهدف ترشيد الاعتقال الاحتياطي في أفق تحقق الأهداف المأمولة".

وأكدت رئاسة النيابة العامة عزمها على الدعوة لعقد لقاء خلال شهر سبتمبر المقبل، يجمع المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة الموضوع، وكل الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز كل الصعوبات والإكراهات التي ترتبط بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية في أفق تدخل المشرع في المنظور القريب لإيجاد الحلول التشريعية المنتظرة، سواء ما يتعلق بسن مقتضيات حديثة من شأنها تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي، والتعجيل بإخراج المقتضيات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وأيضا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بصفة عامة.

