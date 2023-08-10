إيلاف من لندن: طعن عامل أردني، زميله الإسرائيلي في صدره في ورشة لتصليح السيارات في بتاح تكفا، يوم الخميس، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وقالت تقارير إسرائيلية إن المسعفين من "نجمة داود الحمراء" قدموا مساعدات طبية طارئة للضحية، البالغ حوالي 30 عامًا، ونقلوه في وحدة العناية المركزة المتنقلة إلى مستشفى بيلينسون في المدينة في حالة خطيرة.

واعتقلت الشرطة الأردني الذي كان يحمل تصاريح عمل قانونية.

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وعلى صلة، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة والسفارة الأردنية لدى تل أبيب لم تتبلغا بخصوص ادعاء الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شخص يحمل الجنسية الأردنية.

وأكد المجالي في تصريح لموقع "رؤيا"، الخميس، أنه رغم عدم تبلغ الوزارة إلا أنها تتابع التصريحات الإسرائيلية في هذا الخصوص عبر قنواتها الدبلوماسية.

وإذ ذاك، قال إيلي يامين، صاحب الكراج ووالد الضحية، لصحيفة (معاريف): "الطاعن يعمل عندي، وكان لديه تصاريح عمل قانونية. ومن يوم أمس، بدأ يتكلم بكلام غير مفهوم، وأجريت محادثة معه لتهدئته. وهذا الصباح، خرجت وكان شريكي وابني في المرآب. وبعد بضع دقائق، اتصل بي شريكي بأن عليّ القدوم بسرعة لأن ابني تعرض للطعن. لقد أخذ سكينًا من المطبخ وطعنه عدة مرات وصرخ الله أكبر".



ومن جهتها، أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلاف سابق بين المواطن الأردني و"زميله في العمل"، بعدما كانت وسائل الإعلام العبرية قد رشحت أن يكون الهجوم لأسباب أخرى.

وقالت إن الشرطة فتحت تحقيقًا فور تلقي بلاغ من مدير المرآب الذي يعمل فيه المواطن الأردني وزميله الإسرائيلي، بعد أن قامت فرق الإسعاف بنقل المصاب إلى مستشفى بيلينسون.

وقال المسعف: "رأينا الجريح مستلقياً بينما كان واعياً ويعاني من إصابة مخترقة جسده، وقدمنا له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف ونقلناه في وحدة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى عندما كانت حالته خطيرة وغير مستقرة ".

