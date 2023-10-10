إيلاف من لندن: ظلت التساؤلات حائرة بلا أجوبة في عواصم القرار الغربية، حول تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية عن تورط إيران في هجوم حماس ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير لها إن الحرس الثوري الإيراني وأعضاء من حماس وحزب الله نظموا منذ أغسطس الماضي عدة اجتماعات في بيروت لمهاجمة إسرائيل، حضر بعضها إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

كما حضر زياد النخلة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وصالح العاروري، مساعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعض هذه اللقاءات.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء كبار في حماس وحزب الله في لبنان أنه منذ ذلك الحين ساعد الحرس الثوري الإيراني حماس في التخطيط لهجمات برية وجوية وبحرية على إسرائيل، وأضافت أن الضوء الأخضر لهذه الهجمات تم منحه خلال اجتماع عقد يوم الإثنين من الأسبوع الماضي في بيروت.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم العمل على تفاصيل هذه الهجمات في عدة اجتماعات بحضور ضباط الحرس الثوري الإيراني وممثلي أربع مجموعات ميليشيات تدعمها إيران في العاصمة اللبنانية.

ووفقا لما قاله أعضاء في حماس وحزب الله ومسؤول إيراني، فإن الخطة الأوسع للحرس الثوري الإيراني تتمثل في خلق تهديد متعدد الأوجه يمكن أن يستهدف إسرائيل من جميع الجهات: حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الشمال، والجهاد الإسلامي وحماس من غزة والضفة الغربية.

وقال المسؤول الإيراني: "نحن الآن أحرار" في التركيز على إسرائيل، التي قال إنها "معزولة للغاية الآن".

لكن مسؤولاً دفاعياً كبيراً في واشنطن قال في وقت لاحق إن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات في هذا الوقت" تؤكد مزاعم محددة عن دور إيراني في الهجمات.

تحليل بي بي سي

وإذ ذاك، قالت تحليل لـ(بي بي سي) إنه بغض النظر عن ذلك، فإن المخاطر المتعلقة بالحقيقة مرتفعة. وإذا تبين أن إيران كانت وراء الهجمات، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع الصراع إلى مواجهة إقليمية.

ويلاحظ انها بينما احتفل قادة إيران بالهجمات وأشادوا بها، سارعوا إلى إنكار تورطهم فيها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الاتهامات المرتبطة بدور إيراني... تستند إلى أسباب سياسية".

وأضاف المتحدث أن إيران لا تتدخل "في صنع القرار في الدول الأخرى".

لكن لا شيء من هذا يعني أن إيران لم تكن متورطة. وتقول الولايات المتحدة إنها "لم تر بعد" أدلة على وقوف إيران وراء الهجمات.

ومع ذلك، أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أن "هناك بالتأكيد علاقة طويلة".

يشار إلى أن طهران أحد الرعاة الرئيسيين لحماس لسنوات عديدة، حيث كانت تزودها بالمساعدات المالية وكميات هائلة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ.

قطع الإمدادات

وأمضت إسرائيل سنوات في محاولة قطع طرق الإمدادات الإيرانية إلى غزة، والتي تشمل السودان واليمن والسفن في البحر الأحمر والمهربين البدو في شبه جزيرة سيناء التي ينعدم فيها القانون.

ومن الواضح أن إيران، باعتبارها واحدة من ألد أعداء إسرائيل، لديها مصلحة راسخة في رؤية الدولة اليهودية تعاني.

وقال حاييم تومر، الضابط الكبير السابق في وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، الموساد، لبي بي سي: "أود أن أقول إنه ليس من المبالغة افتراض تورط إيران".

واضاف: "هذا هو رد إيران على التقارير التي تفيد بأنه سيتم إبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية."

إشارة مرهقة

لكن تومر قال إنه وجد الإشارة إلى أن إيران أمرت بالفعل بشن هجوم يوم السبت "مرهقة بعض الشيء". وقال: "نعم، صحيح أن إيران هي المزود الأول للمعدات لحماس، وأنهم كانوا يدربونها في سوريا، وحتى في إيران، حسبما ورد".

وقال إن إسرائيل كانت تراقب تحركات مسؤولي حماس في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "لقد رأينا أشخاصًا مثل صالح العاروري (رئيس الجناح العسكري للمنظمة) وغيره من قادة حماس يطيرون ذهابًا وإيابًا بين لبنان وإيران، ويعقدون اجتماعات، بما في ذلك مع المرشد الأعلى آية الله خامنئي نفسه".

لكن تومر قال إن هذه "العلاقة الحميمة" لم تكن كافية لتفسير توقيت الهجوم. وقال: "كانت حماس منضبطة للغاية للصراع الداخلي في إسرائيل".

وأضاف: "إيران تدعم وتدعم كل الجوانب اللوجستية والعسكرية، لكنني أعتقد أن القرار كان بنسبة 75% على الأقل قرارًا مستقلاً من جانب قيادة حماس".