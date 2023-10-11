بويرتو فالارتا (المكسيك): بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.

وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23,50 ت غ قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

وكان ليديا أصبح إعصاراً "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي.

أمطار غزيرة

وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

وقال لويس راموس (29 عاماً) لوكالة فرانس برس بينما كان يحصّن واجهة الحانة التي يعمل فيها "الإعصار آتٍ (...) وبالتالي يتعيّن علينا أن نتوخّى الحيطة والحذر".

وفي فندق كان عمّاله يضعون أكياساً من الرمل تحسّباً للفيضانات المتوقّع أن تنجم من الإعصار، قال مدير الصيانة فيليبي بينيتو لفرانس برس "من الأفضل للمرء أن يكون في مأمن بدلاً من أن يفرّ".

وعلّقت المدارس في المنطقة الدراسة وطلبت السلطات من المتاجر إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة 14,00 (20,00 ت غ).

وقال غيراردو ألونزو كاستيلون، مدير الحماية المدنية وإدارة الإطفاء في بويرتو فالارتا إنّ "كلّ ما لا ينطوي عمله على مهام طارئة يجب أن يغلق. ندعو أيضاً سكّان المناطق الخطرة لإخلائها والاحتماء".

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكّداً أنّ الجيش نشر "حوالي ستّة آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّباً.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإنّ المناطق التي يُتوقّع أن تكون الأكثر تضرّراً من الإعصار تمتدّ من ولاية كوليما (غرب) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 150 إلى 250 ملم.

وطلبت السلطات من سكّان المناطق المعرّضة للخطر توخّي الحيطة والحذر واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.