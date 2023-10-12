إيلاف من لندن: اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية تم تحويلها إلى مطار ستانستيد بعد وجود "تهديد أمني محتمل" على متنها.

وتم تحويل طائرة الخطوط الجوية الكينية بوينغ 787 إلى لندن ستانستيد قبل الساعة 3.45 مساءً بقليل يوم الخميس. وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار هيثرو قادمة من العاصمة الكينية نيروبي.

وعلم أن طائرتين من طراز تايفون تولتا عملية الاعتراض من الطائرات الفرنسية.

وتم استدعاء شرطة مقاطعة إسيكس إلى مطار ستانسيد وهبطت الطائرة بسلام.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضابطا مسلحا على متن الطائرة بالإضافة إلى ضباط خارج الطائرة.

شاهدة عيان

وحسب قناة (سكاي نيوز) فقد نشرت إحدى النساء على فيسبوك: "في رحلة هذا الصباح من نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن قبل 45 دقيقة من وصولنا إلى المطار، قيل لنا إنه تم تحويلنا إلى مطار ستانستيد، وعندما وصلنا إلى ستانستيد كانا محاطا بسيارات الشرطة .

وقالت: "لقد حاصرنا جميع رجال الشرطة. [لديهم] جميعهم أسلحة ويرتدون ملابس سوداء ويتعرفون علينا. ولم يقل الكابتن أي شيء حتى".

وأظهرت صور أخرى الطائرة على مدرج مطار ستانستيد، بالإضافة إلى عدد من مركبات الاستجابة للطوارئ.

وقال المطار إن الطائرة كانت متوقفة في مكان بعيد عن الصالة.

وعلى صلة، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الطائرات المقاتلة كانت أطلقت "كإجراء احترازي بعد ظهر اليوم لفحص طائرة مدنية كانت تقترب من المملكة المتحدة".

وأضافت أن الطائرة "ظلت على اتصال بمراقبي الحركة الجوية طوال الوقت، وتم اصطحابها إلى مطار ستانستيد حيث هبطت بسلام".

وكان متحدث باسم شرطة إسيكس قال: "نحن نحضر حاليا حادثة في مطار ستانستيد. تم تحويل رحلة كانت متجهة من نيروبي إلى مطار هيثرو إلى مطار ستانستيد بعد ظهر اليوم."

بيان الخطوط الكينية

وقالت الخطوط الجوية الكينية إن مقرها الرئيسي "تلقى تنبيها بوجود تهديد أمني محتمل على متن رحلة الطائرة رقم KQ100 التي تعمل من نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن".

وقالت في بيان: "قامت إدارة الخطوط الكينية بالتعاون مع السلطات الأمنية لحكومتي كينيا والمملكة المتحدة بتقييم شامل لمخاطر التهديد".

وأضافت: "تم إطلاع الطاقم على متن الطائرة، وتم اتخاذ جميع احتياطات السلامة والأمن لضمان سلامة وأمن طاقمنا والركاب على متن الطائرة. وهبطت الطائرة بسلام في مطار ستانستيد بلندن للحصول على تصريح أمني من قبل أفراد الأمن التابعين للحكومة البريطانية."

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسيكس: "ثمانية أطقم من خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسيكس كانت حاضرة في مطار ستانستيد. نحن نعمل مع شرطة إسيكس والمطار لإنهاء الحادث بنجاح."

وقال متحدث باسم المطار إنه تم "إيقاف" الحادث وأن الرحلات الجوية تعمل كالمعتاد.

يشار إلى أن مطار ستانستيد للرحلات الجوية يستخدم عند وقوع حوادث أمنية بسبب موقعه البعيد.