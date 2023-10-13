تل ابيب: وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم شنته حركة حماس.

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الدولة العبرية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الزيارة تهدف الى التشديد على "الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

في قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى 500 طفل.

المساعدات العسكرية

وسيشهد أوستن وصول بعض المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة الى الدولة العبرية في أعقاب العملية غير المسبوقة لحركة حماس.

كما أعلنت واشنطن توجّه حاملة طائرات وسفن حربية الى شرق البحر المتوسط في خطوة لردع أي طرف إقليمي عن مهاجمة إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين أثناء توجه أوستن الى إسرائيل "لقد قمنا بزيادة الدعم لهم. وصلت شحنات متعددة إلى إسرائيل من العتاد الذي طلبوه، وستصل شحنة أخرى اليوم والمزيد خلال الأيام المقبلة".

وشدد على أن واشنطن تتعاون مع الدولة العبرية في قضية الرهائن الذين أسرتهم الحركة، وبينهم العديد من الأجانب. وأوضح "نقوم بتقديم النصائح والمساعدة في هذا الموضوع الدقيق".

جيش محترف

وكان أوستن أكد في تصريحات من بروكسل الخميس أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات إلى أنّ حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل.

وشدد على أن واشنطن لم تضع على إسرائيل "أيّ شروط لاستخدام معدّاتنا. هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم".

أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة"، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.