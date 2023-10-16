بروكسل: أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين من لوكسمبورغ، رغبة الولايات المتحدة في مواصلة تقديم مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي لا يخفي قلقه إزاء تزايد تحفّظ أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو "نؤكد اليوم أن تحالفنا سيواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وأضافت على هامش اجتماع وزراء المال الذي شاركت فيه في إطار الحوار الاقتصادي عبر الأطلسي "سنبذل كل ما في وسعنا لإعداد حزمة مساعدات قوية لأوكرانيا".

قلق

وسيطر القلق على الأوروبيين بشأن استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا بعد أن وضع اتفاق تم التوصل إليه في الكونغرس لتجنب شلل في ميزانية الولايات المتحدة المساعدات الجديدة التي وُعدت بها كييف جانبا.

وزادت إقالة رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الوضع تعقيداً.

وتُقدّر الرئاسة الأميركية أن مواصلة دعم المجهود الحربي الأوكراني سيكلف 24 مليار دولار.

وقالت يلين "ليكون الكونغرس مستعداً لمواصلة مساعدة أوكرانيا، من المهم أن نعرف أننا لسنا وحدنا في هذه القضية، وأن لدينا شركاء ملتزمين مثلنا".

وقال باسكال دونوهو "يمكننا، بثقة تامة، أن نقول لأصدقائنا وشركائنا الأميركيين إننا نؤدي دورنا ونطلب دعمهم للحفاظ على القيم والمثل العليا العزيزة علينا وحمايتها".

وشدّدت يلين أيضًا على أن دعم إسرائيل في حربها ضد حركة حماس لن يأتي على حساب كييف.

وقالت لقناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية "أميركا قادرة بالتأكيد على أن تدعم إسرائيل وتلبي احتياجاتها العسكرية، وفي الوقت نفسه يمكننا وعلينا أيضًا أن ندعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا".

وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع الماضي من مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن المساعدات المقدمة لإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس لن تعرقل دعم أوكرانيا.