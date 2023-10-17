نيويورك: اشتكى دونالد ترامب الذي يمثل الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك في دعوى مدنية في حقه من أمر فرضته قاضية في قضية منفصلة يمنع الرئيس الأميركي السابق من الادلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وكان من المقرر أن يدلي مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب والذي تحول خصما له، بشهادته الثلاثاء، لكنه اضطر لتأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب ما قال إنها مشكلة صحية.

وتحدث ترامب (77 عامًا) لصحافيين لدى وصوله إلى قاعة المحكمة في مانهاتن وتهجّم على المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت دعوى الاحتيال المدني عليه والقاضية التي ترأس المحاكمة والرئيس جو بايدن.

وقال ترامب "هذه حملة اضطهاد من قبل مدعية عامة مجنونة متطرفة. وهذا أمر غير عادل".

وأضاف "هذه محاكمة غير عادلة، مع قاضية ديموقراطية ليبرالية للغاية".

كما قال ترامب إن القاضية الفدرالية التي سترأس محاكمته في واشنطن بتهمة التآمر لإلغاء الانتخابات الأميركية عام 2020 سلبته "حقه في التحدث".

منعت من التحدث

وصرح "لقد منعت من التحدث. أنا مرشح رئاسي ولا يسمح لي بالتحدث".

وتابع الرئيس الجمهوري السابق "هذا كله من عمل وزارة العدل. هذا كله من تدبير بايدن وأعوانه الذين يحيط نفسه بهم لمحاولة الفوز في انتخابات لا يحق له الفوز بها".

لكن قاضية المحكمة الفدرالية الأميركية تانيا تشوتكان لم تحرم ترامب "حقه في التحدث" الاثنين، بل أمرته بعدم مهاجمة المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو الشهود المحتملين علناً قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في واشنطن في آذار/مارس 2024.

وبذلك، وافقت القاضية جزئيا على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفا لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه "مجنون".

في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.