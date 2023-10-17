بروكسل: قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء إن استهداف المنشآت المدنية ينتهك القانون الدولي بعد مقتل ما لا يقل عن 200 قتيل في قصف على مستشفى في غزة.

وقال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي "لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معاً خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".

وردًا على سؤال، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التعقيب قائلة "لقد تم إبلاغي للتو بالحادث. أحتاج إلى تأكيد، ولا أستطيع التعليق في هذه المرحلة".

موقف موحد

من جانبه، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لأن "المدنيين الأبرياء يدفعون مرة أخرى الثمن الباهظ". وكتب على موقع "إكس" أنه "يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها".

وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع أن القتلى سقطوا في ضربة إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي نسب الحادث إلى هجوم صاروخي فاشل نفذته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

تحدث شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين في نهاية قمة للدول السبع والعشرين عبر الفيديو لمحاولة إظهار موقف موحد فيما يتعلق بالحرب في غزة.