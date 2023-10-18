ايلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.

وقال بيان للديوان الملكي المغربي إن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،فاطمة الزهراء المنصوري،قدمت خلال هذا الاجتماع، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن،والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

تجدر الاشارة الى ان قطاع الإسكان، ولا سيما الاجتماعي، في المغرب، شهد تطوراً مهماً وتقدمًا ملموسًا. كما مكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة، على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق.

ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.

ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وجرى تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم (حوالى 10الاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 الف درهم ( حوالى 30 الف دولار) مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم (7 الاف دولار ) لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 الف درهم (30 الف دولار ) و700 الف درهم (70 الف دولار) مع احتساب الرسوم. وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن من دون صفيح".

وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج ، على المستوى الاقتصادي، في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص،وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل. وسيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.

ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة "العمران" حسني الغزاوي.