إيلاف من لندن: قالت الولايات المتحدة إن "تحليل الصور والاعتراضات" يظهر أن الإسرائيليين ليسوا وراء انفجار مستشفى غزة.

وبعد أن أيد الرئيس الأميركي جو بايدن الرواية الإسرائيلية، دعا زعماء غربيون آخرون أيضا إلى توخي الحذر، حث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على "هدوء العقول". وحذر من أن "الخطأ في هذا الأمر من شأنه أن يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

ويقول مسؤولون أميركيون يحققون في الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة إن المعلومات التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن إسرائيل "ليست مسؤولة" عن الانفجار.

ويقول مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "التقييم الحالي" يستند إلى تحليل الصور الجوية والاعتراضات والمعلومات مفتوحة المصدر.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لشبكة (إن بي سي نيوز): "بينما نواصل جمع المعلومات، فإن تقييمنا الحالي، المستند إلى تحليل الصور الملتقطة من السماء، والمعلومات المعترضة والمعلومات مفتوحة المصدر، هو أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة أمس".

الفريق الآخر

يأتي ذلك بعد أن قال جو بايدن إن الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي – والذي ادعى مسؤولو حماس أنه أدى إلى مقتل مئات الأشخاص ونتج عن غارة جوية إسرائيلية – يبدو أنه لم يكن سببه إسرائيل بل "الفريق الآخر".

وكان الرئيس الأميركي يتحدث خلال مهمة دبلوماسية شديدة الخطورة إلى إسرائيل – بعد يوم من الانفجار الذي أثار التوترات وأثار احتجاجات في المنطقة.

وأجرى بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب يوم الأربعاء في محاولة لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من التحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وأضاف بايدن: "العالم يتطلع. لدى إسرائيل مجموعة قيم مثل الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى، وهم يتطلعون ليروا ما سنفعله".

وقال بايدن إنه "حزين وغاضب" من الغارة على غزة التي قالت حماس إنها قتلت ما يصل إلى 500 شخص في المستشفى الأهلي - مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء العالم.

ووصفت حماس الانفجار بأنه "جريمة إبادة جماعية" وألقت باللوم فيه على إسرائيل.

نفي اسرائيل

ونفت إسرائيل أي تورط لها وقالت إن الانفجار نتج عن صاروخ أطلق بشكل غير صحيح من قبل جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي جماعة إسلامية متشددة مقرها في غزة وهي أصغر من حماس ولكنها تشترك في أيديولوجية مماثلة. لكنها نفت أيضا مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين لشبكة إن بي سي نيوز – الشريك الأميركي لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن الولايات المتحدة قدّرت أن صاروخًا أطلقته مجموعة من الجهاد الإسلامي في فلسطين قد فشل في إطلاقه وأصاب المستشفى.

ريشي سوناك

وفي الوقت نفسه، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على اتباع نهج "هادئ وهادئ" ردا على الانفجار وحث الناس: "لا تتعجلوا في إصدار أحكام سابقة لأوانها".

وقال لمراسلين صحفيين: من المهم في هذه الحالة عدم القفز إلى استنتاجات، علينا أن نثبت الحقائق، وأعتقد أن التكهنات المبكرة ستكون خاطئة، وهذا ليس الشيء الصحيح". وأضاف: "هذا وضع شديد الحساسية، لذا نحتاج فقط إلى الهدوء".

وقال السيد سوناك إن المخابرات البريطانية تقوم أيضًا بتقييم الانفجار في المستشفى.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "الليلة الماضية، قفز الكثيرون إلى استنتاجات حول الخسارة المأساوية في الأرواح في المستشفى الأهلي".

واضاف: "إن ارتكاب هذا الخطأ من شأنه أن يعرض المزيد من الأرواح للخطر. انتظروا الحقائق، وأبلغوا عنها بوضوح ودقة. يجب أن تسود العقول الهادئة".

وفي الأخير، كان الجيش الإسرائيلي نشر ما زعم أنه أدلة - بما في ذلك لقطات من طائرة بدون طيار ومحادثة تم اعتراضها - والتي قال إنها تثبت أن جماعة إسلامية مسلحة هي المسؤولة عن التفجير وليس الغارة الجوية الإسرائيلية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التسجيل الصوتي الذي نشره الجيش الإسرائيلي والذي يظهر "اتصالات بين من وصفهم الجيش الاسرائيلي بـ"الإرهابيين" يتحدثون عن خطأ في إطلاق الصواريخ".

