كييف (أوكرانيا): قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في قصف صاروخي روسي استهدف مساء الأربعاء منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت فرق الطوارئ الأوكرانية.

وقالت فرق الطوارئ في منشور على تطبيق تلغرام إنّه في الساعة 20,30 (17,30 ت غ) "شنّ العدوّ هجوماً صاروخياً على إحدى قرى منطقة ميكولايف. لقد قُتل شخصان وأصيب ثالث بجروح".

وأضافت أنّه بسبب عصف الانفجار "تضرّرت أيضاً مبان سكنية ومؤسسة زراعية".

وبحسب حاكم المنطقة، فيتالي كيم، فإنّ الغارة استهدفت قرية ستيبوف الواقعة على بُعد حوالي 45 كيلومتراً شمال شرق ميكولايف.

وليل الثلاثاء-الأربعاء، خلّفت ضربات صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا (جنوب شرق) ومنطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق) ستّة قتلى على الأقلّ، بحسب السلطات الأوكرانية.