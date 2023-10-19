رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل تسعة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في عدة مدن فلسطينية ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر، إلى 75 في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات منفصلة أن سبعة أشخاص قتلوا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم (شمال) منذ صباح الخميس.

ومن بين هؤلاء طه محاميد (16 عاماً) الذي أصيب "برصاصة في الرأس"، وفق وزارة الصحة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق "استشهاد كل من ابراهيم جبريل أحمد عوض (?? عاماً) برصاصة في الصدر من بدرس غرب رام الله، وأحمد منير صدوق (17 عاماً) من مخيم الدهيشة بيت لحم، برصاصة في الرأس".

وذكر شهود من مخيم نور شمس لوكالة فرانس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم ودارت اشتباكات مع مسلحين.

وبحسب جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، سجلت 25 إصابة في المخيم الواقع في وسط مدينة طولكرم، بينها "إصابات خطرة جدا".

تشييع

وشيّع الفلسطينيون الخميس في مدينة رام الله شابين قتلا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في قريتي بدرس ودورا القرع شمال رام الله.

وحمل المشيعون لافتات كتب عليها "أثر طوفان الأقصى"، وهو اسم العملية التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. كما هتف المشيعون "الانتقام، الانتقام".

وشارك العشرات في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في رام الله اليوم، نظمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وكانت تظاهرات تضامنية سارت في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، مطالبة برحيل عباس.

حملة اعتقالات واسعة

وشنت إسرائيل منذ اندلاع الحرب حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967، وشملت الاعتقالات نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين من حركة حماس وغيرهم من النشطاء.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، طالت الاعتقالات أكثر من 700 شخص منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي الخميس إن قواته اعتقلت "80 مشتبها به" في أنحاء الضفة الغربية خلال الليل، "من بينهم 63 ناشطا إرهابيا من حماس"، ما يرفع عدد المعتقلين منذ بدء الحرب إلى 524.

وقتل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم الى مناطق أخرى، لا سيما الى جنوب القطاع، هربا من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وفي إسرائيل قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قتلوا في اليوم الأول من الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين. وهناك 203 أسرى في أيدي حماس، وفق الجيش الإسرائيلي.