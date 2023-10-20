واشنطن: أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في واشنطن الخميس أنه سيزور مصر السبت، داعيًا إلى إبداء الدعم لقيادة هذا البلد في حين تشتعل الحرب في قطاع غزة الواقع على حدوده.

وقال ميشال، الموجود في واشنطن للمشاركة في قمة الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "مصر بحاجة إلى التأييد، لذلك دعونا نعبر عن تأييدنا لمصر".

وأوضح أنه سيتوجه إلى مصر السبت للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت أورسولا فون دير لايين الاثنين في تيرانا أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر لأن الفلسطينيين "لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس".

وعبر ميشال عن تأييده القوي لبايدن الذي زار إسرائيل الأربعاء وقال إنه اتفق مع القاهرة على إرسال قافلة مساعدات أولى تضم "20 شاحنة"، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لحق إسرائيل "في الدفاع عن النفس" وفقا للقانون الدولي.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم الدامي الذي طال مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون العالقون في قطاع غزة بفارغ الصبر بالوصول اعتبارا من السبت على أقرب تقدير وفق الأمم المتحدة بعد مرور اسبوعين على اندلاع الحرب الدامية بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم شنته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

موقف موحد

وشدد المسؤول الأوروبي مجدداً على "التحدي" الذي قد يمثله أي تدفق للاجئين إلى مصر، وقال إنه يتوقع "تبادلاً مهماً للمعلومات" حول الموضوع الجمعة.

ورداً على سؤال عما إذا كان موقف أوروبا موحدًا، قال إن "الجواب هو نعم".

وأكدت فون دير لايين في كلمة ألقتها الخميس في معهد هدسون للابحاث في واشنطن "نحن نقف إلى جانب إسرائيل" وكررت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها أمام "الرعب" الذي ارتكبته حماس خلال هجومها.

وفي إشارة أيضًا إلى الحرب في أوكرانيا، قالت إن "هاتين الأزمتين، على الرغم من اختلافهما، تدعوان أوروبا وأميركا إلى اتخاذ موقف واتخاذ موقف معًا" من أجل "حماية ديموقراطياتنا".