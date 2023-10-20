قطاع غزة (الاراضي الفلسطينية): أطلقت حركة حماس الإسلامية سراح رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما منذ الهجوم المباغت الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وفق ما أعلنت في بيان.

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح "محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية". وأكدت أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لجهود قطرية... ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

ولم توضح الحركة كيف ومتى تم الإفراج عن الرهينتين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حركة حماس خلال الهجوم "على قيد الحياة" مشيرا إلى "جثث تم أخذها... إلى قطاع غزة".

وأوضح المتحدث "من بين نحو 200 رهينة موجودين حالياً في قطاع غزة، أكثر من 20 قاصراً (تقل أعمارهم عن 18 عامًا) وبين 10 إلى 20 رهينة تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

قتلى ومفقودون

وبحسب الجيش فإن ما بين 100 إلى 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عندما شنت حركة حماس الإسلامية هجوماً مباغتاً على البلدات الحدودية مع إسرائيل.

وقُتل 4137 شخصًا في قطاع غزة بينهم أكثر من 1500 طفل حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13 ألفا.

وفي الجانب الإسرائيلي قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم في يوم هجوم حماس حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد الذي سمح لإسرائيل باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.