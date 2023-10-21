رفح (الاراضي الفلسطينية): أفرجت حركة حماس مساء الجمعة عن أميركيتين اختطفتا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية في الأراضي الإٍسرائيلية، ما أثار بارقة أمل في ملف نحو 200 رهينة لا تزال محتجزة في قطاع غزة يستمر الفلسطينيون بانتظار مساعدات انسانية عاجلة.

وأفرج عن الامرأتين وهم سيدة وابنتها بفضل وساطة قطرية. وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "سعادته الغامرة".

وأوصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرهينتين جوديث وناتالي رعنان إلى حدود غزة حيث كان في انتظارهما مبعوث إسرائيلي، فيما تدخل الحرب التي بوشرت بعد الهجوم الدامي لحركة حماس، السبت اسبوعها الثالث.

ضحايا

وقُتل 4137 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الجمعة.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي أن 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي دخل اليها عناصر حماس.

وتواصل قصف قطاع غزة ليل الجمعة السبت. وأفاد الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام أنه ضرب "مراكز قيادة ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومنشآت استراتيجية لحماس" فضلا عن مطلقي نار ومراقبين كانوا متمركزين في أبنية.