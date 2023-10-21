كييف (أوكرانيا): تسببت ضربات روسية عدة بمقتل ما لا يقلّ عن شخصَين وإصابة اثنين آخرين في جنوب أوكرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

مساء الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب الشرطة الوطنية.

وقال مكتب الرئاسة إن المرأة الجريحة تبلغ 57 عامًا وأُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقالت الشرطة إن حريقًا اندلع أيضًا خلال الليل بسبب ضربة على مجمع صناعي واخمدت النيران لاحقا.

وأضاف المكتب الرئاسي "تضررت منشآت حيوية".

جنوب أوكرانيا

إلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح الجمعة، وفق المصدر نفسه.

وتسببت هجمات بإصابة ما مجموعه شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق، بحسب السلطات.

وأشار المكتب الرئاسي إلى أن عدة بلدات في دونيتسك تعرّضت "لنيران الروس" بينها أفدييفكا.

وتقع مدينة أفدييفكا على الجبهة منذ العام 2014 وعلى بعد 13 كيلومترًا شمال دونيتسك "العاصمة" الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي أعلن بوتين ضمّها العام الماضي.