القدس: أعلنت اسرائيل الأحد أنها قتلت في غارة جوية على مسجد في جنين بالضفة الغربية "نشطاء إرهابيين" من حركتي حماس والجهاد الاسلامي كانوا يخططون لشن هجمات.

واستهدفت الضربة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الاسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المستهدفين نفذوا "هجمات إرهابية عدة خلال الأشهر الماضية، وكانوا يخططون لهجوم إرهابي إضافي وشيك".

وأكد أنه تم "تحييدهم"، دون تقديم تفاصيل عن عددهم أو هوياتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي قوله إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الغارة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة مقتل رجلين في الضربة في جنين.

كما أشارت الوزارة إلى مقتل فلسطينيين آخرين، الأول خلال توغل قوات إسرائيلية في مخيم عسكر شرق نابلس، والثاني في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في طوباس.

ضربات انتقامية

وقُتل عشرات الأشخاص في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف مركز على قطاع غزة فيما تحشد قوات على الحدود استعدادا لعملية برية.

وقُتل 4385 شخصا منهم 1756 طفلا و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما قتل أكثر من 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، حسب السلطات الإسرائيلية.