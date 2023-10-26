واشنطن: اتّهم البيت الأبيض الخميس موسكو بـ"إعدام جنود" روس حاولوا الانسحاب خلال هجوم جديد شنّه الجيش الروسي في أوكرانيا وتكبّد خلاله خسائر "كبيرة" في المدرّعات والأفراد.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "لدينا معلومات تفيد بأنّ الجيش الروسي يعدم بالفعل جنوداً يرفضون الانصياع للأوامر".

وأضاف "لدينا أيضاً معلومات تفيد بأنّ قادة روساً يهدّدون بإعدام وحدات بأكملها إن هي حاولت التراجع أمام نيران المدفعية الأوكرانية".

وأضاف "هذا أمر مستهجن".

ورفض كيربي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن عمليات الإعدام التي تحدّث عنها أو كيفية حصول الولايات المتحدة على المعلومات بشأنها.

هجمات مكثّفة

وكثّفت روسيا هجماتها قرب بلدة أفديفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا وكذلك أيضاً في مدينة كوبيانسك في شمال شرق هذا البلد في محاولة منها لدفع خطّ الجبهة إلى الأمام قبل حلول فصل الشتاء.

وقال كيربي إنّ موسكو تكبّدت في هجماتها هذه "خسائر كبيرة" بما في ذلك 125 مدرّعة على الأقلّ و"آلاف" القتلى. وأضاف "يبدو أنّ الجيش الروسي يستخدم ما نسمّيه بتكتيكات الموجات البشرية".

ويقوم هذا التكتيك على حشد أعداد كبيرة من جنود المشاة ودفعهم إلى خط الجبهة اعتماداً على كثرتهم العددية وبغض النظر عن الخسائر البشرية المرجّحة التي سيتكبّدونها خلال الهجوم.

وتابع كيربي "ليس مستغرباً أن تعاني القوات الروسية من ضعف الروح المعنوية".