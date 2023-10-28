غزة: أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية "دمرت كليا" مئات المباني في غزة.

وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني لوكالة فرانس برس "مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت".

وأضاف أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة.

وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي

وقبل ساعات على تكثيف إسرائيل قصفها الجمعة، اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري مقاتلي حماس بشن حرب على إسرائيل من المستشفيات في غزة وباستخدام المدنيين "دروعا بشرية".

يشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين بحسب السلطات.

وخطف مقاتلو حماس عشرات الأشخاص واقتادوهم رهائن إلى قطاع غزة. وحدّدت السلطات هويات 229 رهينة، وفقاً لآخر حصيلة نشرها الجيش الإسرائيلي الجمعة.

وقُتل في قطاع غزة أكثر من 7326 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3038 طفلاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.