تل ابيب: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت السبت أن الحرب مع حماس في غزة "دخلت مرحلة جديدة"، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الارض مع مقاتلي الحركة.

وقال غالانت في مقطع مصور نشره مكتبه "لقد دخلنا مرحلة جديدة في الحرب. الليلة الماضية (الجمعة) اهتزت الأرض في غزة".

واضاف "لقد هاجمنا مواقع فوق الأرض وتحت الأرض. سنبقى أقوياء ودقيقين وسنطارد كل إرهابي".

وتابع "التعليمات للقوات واضحة: مواصلة جهودها لكشف إرهابيي حماس والقضاء عليهم، بمن فيهم القادة والافراد الناشطون على حد سواء، والعمل سيستمر حتى صدور أمر جديد".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في ختام تقييم للوضع العملاني مع كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، وركزت المناقشة على التحركات العسكرية وحالة الرهائن والقضايا الإنسانية.

مقطوع عن العالم

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت.

يشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.

وخطف مقاتلو حماس عشرات الأشخاص واقتادوهم إلى غزة، وحدّدت السلطات الإسرائيلية هويات 229 محتجزا في القطاع، وفق أحدث حصيلة نشرها الجيش الجمعة.

وقُتل في قطاع غزة أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.