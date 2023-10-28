إيلاف من لندن: توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن يجد الرئيس التركي نفسه في مواجهة حادة مع الغرب بعد تصريحاته خلال خطاب أمام تجمع جماهيري مؤيد للفلسطينيين في اسطنبول.

وقال رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل "مجرمة حرب" للعالم أجمع، واضاف: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح".

وتابع الرئيس التركي: "إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب، ونعمل على ذلك". وقال: تركيا ليست مدينة لإسرائيل بشيء.

وشدد على أن "ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة، إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية".

وأوضح أن "إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل الناس، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح: ’نحن نعرف القتل جيدا’، لكنكم ستدفعون ثمن ذلك باهظا".

وقال أردوغان مخاطبا الإسرائيليين: "ثقوا تماما أنكم وأطفالكم سوف تحتاجون إلى تركيا في المستقبل مثل أجدادكم". وأردف أردوغان: "تعالوا واستمعوا لمطالبنا وندائنا بإيصال المساعدات الإنسانية وتأسيس السلام وفتح أبواب الحوار".

