اوسلو: صرح رئيس وزراء النروج يوناس غار الأحد أن رد الجيش الإسرائيلي في غزة على الهجوم الذي شنته حركة حماس غير متكافئ، مندداً بوضع إنساني "كارثي".

في 7 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة.

وقال يوناس غار ستور لإذاعة "إن آر كي" العامة إن "القانون الدولي ينص على أن (رد الفعل) يجب أن يكون متكافئ. يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، والقانون الإنساني واضح للغاية بشأن هذا الموضوع. أعتقد أنه تم تجاوز هذا الحد بشكل كبير".

وأشار إلى أن "حوالى نصف آلاف القتلى هم من الأطفال".

وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأنا أدرك أنه من الصعب للغاية الدفاع عن النفس ضد هجمات شُنت من منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة".

وأكد رئيس الوزراء النروجي أن "الصواريخ لا تزال تُطلق من غزة باتجاه إسرائيل، ونحن ندين ذلك".

قرار الأمم المتحدة

وخلافاً لجيرانها من بلدان الشمال التي امتنعت عن التصويت، صوتت النروج الجمعة على قرار للأمم المتحدة "يطالب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال".

والقرار غير الملزم الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة، أيّده 120 عضوًا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوًا في الجمعية العامة.

وأكد ستور "نحن أصدقاء إسرائيل وندين الهجوم الذي نفذته حماس قبل ثلاثة أسابيع. ونطالب أيضاً بإطلاق سراح الرهائن، لكن يجب أن نعبر عن أنفسنا بوضوح".

وأضاف "أن الوضع كارثي وأعتقد أنه ينتهك بوضوح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

وقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس السبت.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الاسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالى 230 شخصًا رهائن، تم اطلاق سراح أربع نساء منهم حتى الآن.