موسكو: أفادت السلطات الروسية أن ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت تسعة من عناصر الشرطة.

وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

واقتحم عشرات المحتجين الغاضبين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين.

وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي راح ضحيتها الآلاف من الجانبين، ما دفع إسرائيل إلى مناشدة روسيا حماية رعاياها.

ميليكوف

وتعهد رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف معاقبة المسؤولين عن الحادثة.

واقتحم المحتجون مبنى الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطين أو يهتف "الله أكبر"، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعيد ذلك، أعلنت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إغلاق المطار أمام الملاحة الجوية، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

وأعلنت السلطات المحلية على تلغرام "أن الوضع تحت السيطرة".

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في الجمهورية وقوع إصابات، دون أن يوضح عدد المصابين أو جنسياتهم.

وأعلنت "روسافياتسيا" في وقت متأخر الأحد "تحرير" مطار محج قلعة، قائلة "بفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول".

وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشرت قنوات عدة على تلغرام صورا ومقاطع فيديو لعشرات الرجال ينتظرون خارج المطار لإيقاف السيارات بحثا عن إسرائيليين.

وشوهد أحد المحتجين في مقطع فيديو حاملا لافتة كتب عليها "لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان".

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى محتجين داخل أروقة المطار يحاولون فتح الأبواب بالقوة بينما يحاول موظفون ردعهم.

حماية الرعايا

وحضّت إسرائيل الأحد روسيا على "حماية" رعاياها. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود".

وكان وزير الإعلام في جمهورية الشيشان المجاورة أحمد دوداييف دعا في وقت سابق عبر تلغرام إلى الهدوء في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة القوقاز الروسية وتجنب "الاستفزازات".

وأضاف في تسجيل فيديو أن الهجمات التي تستهدف اليهود "ستصب في مصلحة أعدائنا الذين يتعمدون استفزاز العالم في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

حكومة داغستان

ونشرت حكومة داغستان على تلغرام نداء إلى المقتحمين لوقف "أعمالهم غير القانونية" على الرغم من غضبهم إزاء "المذبحة اللاإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني".

أضافت "نحض سكان الجمهورية على عدم الاستسلام لاستفزازات الجماعات الهدامة وعدم إثارة الذعر في المجتمع".

وفي وقت لاحق الأحد، نشر ميليكوف على تلغرام بيانا قال فيه "يتعاطف جميع الداغستانيين مع معاناة الضحايا بسبب تصرفات أشخاص وسياسيين ظالمين، ويصلون من أجل السلام في فلسطين".

أضاف "لكن ما حدث في مطارنا أمر شائن ويجب أن يحظى بالتقييم المناسب من سلطات إنفاذ القانون. وسيتم ذلك".

وبحسب موقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في مطار محج قلعة.

ووفق موقع "سوتا" الروسي المستقل فإن الرحلة هبطت عن طريق الترانزيت وكان مقررا أن تقلع مجددا باتجاه موسكو.

الولايات المتحدة

ودانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها المطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد.

وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون على موقع إكس (تويتر سابقا) "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا". وأضافت "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية".

وداغستان والشيشان منطقتان ذات غالبية مسلمة وتعرفان في روسيا باسم "الجمهوريتين" في منطقة شهدت سنوات من التوتر العنيف مع السلطات الروسية المركزية.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن مركزا يهوديا في جمهورية كاباردينو- بلقاريا بشمال القوقاز قد تم إحراقه في مدينة نالتشيك.

زيلينسكي

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه إزاء مقاطع الفيديو "المروعة" المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال على منصة اكس إنه ليس حادثة معزولة.

وأضاف أن ذلك كان "جزءا من ثقافة الكراهية الواسعة النطاق في روسيا تجاه الدول الأخرى والتي ينشرها التلفزيون الحكومي والمثقفون والسلطات".

وداغستان تقع في أقصى الجنوب الروسي وتعد واحدة من أفقر مناطقها.

وأدت داغستان دورًا نشطًا في الهجوم على أوكرانيا، إذ أظهرت تقارير مستقلة أنها أرسلت عدداً أكبر نسبيًا من الرجال إلى أوكرانيا مقارنة بكثير من المناطق ذات العرق الروسي.