أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب في اندونيسيا 59 شخصا على صلة بالحركات الإسلامية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير المقبل، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة الثلاثاء.

وألقي القبض على جميع المشتبه فيهم مطلع تشرين الأول/أكتوبر وتم ضبط أسلحة ومواد دعائية ومنتجات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة.

أنصار الدولة

واشار أسوين سيريغار المتحدث باسم وحدة شرطة مكافحة الإرهاب خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا، إلى أن أربعين من هؤلاء المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة "أنصار الدولة"، وهي منظمة تأسست عام 2015 في أندونيسيا وموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، وأن الـ 19 الآخرين هم أعضاء في الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

هجمات

وأوضح المتحدث أن أعضاء جماعة "أنصار الدولة" كانوا "يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن المسؤولة عن حماية الأنشطة الانتخابية"، لافتاً إلى أن هؤلاء يعتبرون أن "الديموقراطية منافية للأخلاق والانتخابات جزء من الديموقراطية".

ومنظمة "الجماعة الإسلامية" مسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها بالي في تشرين الأول/أكتوبر 2002، وأودت بحياة 202 شخص، من بينهم عشرات الأستراليين.

وفي 2018، نفذت "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة سلسلة اعتداءات ضد كنائس ومقار للشرطة في سورابايا، ثاني مدن اندونيسيا.