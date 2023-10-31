أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت مدينة تل أبيب، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وفي وسط إسرائيل، في خضم تصعيد للمواجهات البرية في قطاع غزة.

وكانت «كتائب القسام»، قد أعلنت اليوم أنها قضت على قوة إسرائيلية داخل مبنى شمال شرق قطاع غزة.

وقالت في منشور اليوم أورده «المركز الفلسطيني للإعلام»: «مجاهدو (القسام) يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة».

كما بثت «القسام» اليوم مشاهد فيديو من التحام مقاتليها بقوات إسرائيلية غرب معبر «إيرز» (بيت حانون) أول من أمس الأحد واشتباكهم معها.