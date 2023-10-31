بوليفيا: أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة".

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة".

وهذه المرة الثانية التي تقطع فيها بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بعدما قطعت علاقتها سابقاً في العام 2009 أيضًا احتجاجًا ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

لكن حكومة الرئيسة جانين أنييز كانت قد أعادت العلاقات بين البلدين عام 2020.