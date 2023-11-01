إيلاف من لندن: أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن عددا غير محدد من حاملي جوازات السفر البريطانية تمكنوا من المغادرة عبر معبر رفح إلى مصر يوم الأربعاء.

وبينما حذرت الأمم المتحدة من "مأساة إنسانية لا تطاق"، تم فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر للسماح للجرحى بمغادرة القطاع للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضافت الخارجية أن الفرق البريطانية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة. لكنها لم تؤكد عدد المواطنين البريطانيين الذين عبروا اليوم.

وجاء في البيان: "سنواصل العمل مع الشركاء لضمان فتح المعبر مرة أخرى، مما يسمح بدخول المساعدات الحيوية إلى غزة وخروج المزيد من المواطنين البريطانيين بأمان".

وقالت إنها تقوم بانتظام بتحديث جميع المواطنين البريطانيين المسجلين لدى المكتب.

فتح المعبر لفترات

وأضافت أن "المعبر سيكون مفتوحًا لفترات محددة ومحددة للسماح لمجموعات محددة من الرعايا الأجانب والمصابين بجروح خطيرة بالمغادرة".

وأكدت وجود مواطنين بريطانيين على القائمة التي وافقت عليها مصر وإسرائيل لاستخدام المعبر.

وأضاف: "سيتم إبلاغنا مسبقًا بالموعد الذي سيتمكن فيه الأشخاص المدرجون في القائمة من استخدام المعبر لضمان قدرتنا على تقديم المساعدة".