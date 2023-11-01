قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن أمام حركة "حماس" خيارين "الموت أو الاستسلام من دون شروط، ليس هناك خيار ثالث»، في اليوم السادس والعشرين من الحرب في غزة، وفق ما أفادت به "وكالة الصحافة الفرسية".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم، مقتل 15 جنديًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية. وأشار متحدث باسم الجيش لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إلى أن "15 جندياً قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد صرح اليوم أن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات لكنه مني بخسائر، وقال أمامنا معركة صعبة وطويلة.