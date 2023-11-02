أعلنت حركة "حماس"، اليوم (الخميس)، رفضها فرض أي وصاية أميركية على غزة بما في ذلك التلويح بتوافق إقليمي دولي لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب الجارية منذ السابع من الشهر الماضي.

وقالت "حماس"، في بيان، إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر مَن تُفرَض عليه الوصاية".

وأضافت: "نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مرفوضة رفضًا تامًا، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وأكدت الحركة أن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".