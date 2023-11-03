أعلنت بي بي سي نيوز عربي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عن انطلاق خدمة إذاعية طارئة لمتابعة الأحداث في غزة استجابة للصراع الذي تشهده المنطقة.

وستقدم الخدمة الإذاعية الطارئة "غزة اليوم" تغطية إخبارية يومية لسكان القطاع في وقت يحتاجون فيه إلى مساعدات عاجلة.

وستوفر الخدمة الجديدة للمستمعين في قطاع غزة أحدث الأخبار والتطورات، بالإضافة إلى تقديم نصائح تتعلق بكيفية الحصول على المأوى والغذاء وإمدادات المياه بشكل آمن.

ومن المقرر أن تُبث هذه الخدمة من القاهرة ولندن على الموجة المتوسطة بتردد 639 كيلوهرتز على أن تبدأ بحلقة واحدة يوميا في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، اعتباراً من الجمعة الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتبعها بث حلقة ثانية يوميا في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش بداية من يوم الجمعة العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

تتمتع خدمة بي بي سي العالمية بسجل حافل في الاستجابة للأوضاع الطارئة على مستوى العالم.

ففي الآونة الأخيرة، وفي مايو/ أيار 2023، وفي أعقاب اندلاع الصراع في السودان، بدأت إذاعة بي بي سي نيوز عربي بثّ خدمة إذاعية طارئة خاصّة للسودان.

وفي فبراير/ شباط 2022، بدأت خدمة بي بي سي باللغة الأوكرانية بثّ نشرات تلفزيونية بشكل موسّع، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت بي بي سي قد دشّنت في عام 2014 خدمة خاصة بغزة، في أعقاب صراع استمر طوال فصل صيف ذلك العام.

وتقول ليليان لاندور، مديرة الخدمة العالمية في بي بي سي، إن"بي بي سي نيوز عربي تتمتع بمكانة ممتازة لتقديم هذه الخدمة المهمة لسكان قطاع غزة، في وقت هم في أمسّ الحاجة إليها، وإن الخبرة والمعرفة المتخصصة بالمنطقة إلى جانب السمعة الجيدة والثقة الكبيرة التي تحظى بها بي بي سي، تعني أنه يمكننا تزويد المدنيين في غزة بالمعلومات التي يحتاجون إليها ".