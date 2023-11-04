غزة: علقت حكومة "حماس" إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر، بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، يوم السبت: "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح" بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية.

وأكد مصدر أمني مصري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري" يوم السبت، مضيفاً أن الحركة توقفت "بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".

وأشارت مصادر في "حماس" إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة كثير من الجرحى إلى مصر، والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، قائلاً إنها كانت تنقل عناصر من حركة "حماس"، لكن الحركة نفت ذلك. وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وكانت السيارة المستهدفة جزءاً من قافلة سيارات إسعاف تستعد لنقل مصابين إلى معبر رفح مع مصر، بحسب وزارة الصحة.

وتم منذ الأربعاء، إجلاء مئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي بلا هوادة منذ الهجوم الذي نفذته "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

كما تسنى نقل عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، حيث يتم علاجهم في مؤسسات مختلفة في سيناء.