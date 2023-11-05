إيلاف من لندن: عاد والدة ووالد زوجة الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف إلى سكوتلندا، ونشر السيد يوسف صورة لعائلته مع عائلته الممتدة.

وكان والدا زوجة الوزير الأول يزوران أقاربهما في غزة عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، مما تركهم محاصرين لأسابيع.

وقال يوسف على X (تويتر سابقا): يسعدني أن أقول أن أهل زوجي بخير وقد عادوا إلى المنزل.

وأضاف إنه على الرغم من أن الأسرة "مبتهجة"، إلا أن والد زوجته قال إن قلبه "مكسور إلى قسمين" حيث لا تزال والدته وابنه وأحفاده محاصرين في غزة.

إجلاء

وكان تم فتح معبر رفح من غزة إلى مصر أمام عمليات إجلاء محدودة لليوم الثالث يوم الجمعة الماضي بموجب اتفاق بوساطة قطر، يهدف إلى السماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة بالخروج من القطاع.

وجاء اسما إليزابيث وماجد النخلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الإنترنت.

وقال حمزة يوسف وزوجته نادية النخلة في بيان "يسعدنا جدا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح".

كابوس

وأضاف: "كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا.. ورغم الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة".

وقال يوسف (38 عاما) في وقت سابق إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما أطلقت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل قصفا متواصلا على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف من سكان القطاع، وإصابة أكثر من 23 ألفاً، ودمار واسع في القطاع، وتفاقم للأزمة الإنسانية.