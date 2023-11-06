إيلاف من لندن: وجد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض نفسه محاصرًا من قيادات الحزب بسبب قراره بعدم الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وواجه الزعيم العمالي السير كير ستارمر الطامح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة استقالات من 11 من قيادات وأعضاء مجالس محلية فاعلة من الحزب.

ومن بين المستقيلين الحزبي العمالي البارز افروسياب أنور زعيم مجلس بلدي بيرنلي، الذي يعمل في الحزب منذ 10 سنوات، وكان من بين الذين طالبوا ستارمر بالتنحي عن زعامة حزب العمال، وقال إن ترك حزب العمال كان "قرارا صعبًا حقا".

القواعد الشعبية

ووصف أعضاء المجلس الأحد عشر عضويتهم بأنها "لا يمكن الدفاع عنها" نظرًا لرفض القيادة المطالبة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط".

وقالوا في بيان إن السير كير أشار إلى أنه "لا يقدر صوت القواعد الشعبية للحزب" - نقلاً عن تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة بعد خطاب ألقاه يوم الجمعة في شمال شرق البلاد.

وقال السير كير، الذي تعرض لضغوط داخلية من حزب العمال للمطالبة بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، للصحفيين إن تركيزه كان على وقف المعاناة في غزة، وليس على "المواقف الفردية" لأعضاء الحزب.

موقف الحكومة

وقد أيد حزب العمال المعارض، موقف حكومة المملكة المتحدة الداعي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والعلاجات الطبية إلى الفلسطينيين في غزة.

ومع ذلك، قال السيد أنور إن الموقف "غير منطقي" ولا يعبر عن قوة الشعور في بلدته لانكشاير، إلى جانب المجتمعات في أماكن أخرى في بريطانيا، بشأن الحرب.

وقال أنور: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونكون جزءا من حزب لا يتحدث علناً، أو على الأقل يدعو إلى وقف إطلاق النار".

واضاف: "بدلاً من الحديث عن السلام، يتحدث جميع زعماء العالم، بما في ذلك زعيم حزب العمال، عن هدنة إنسانية. هذا مجرد هراء. لا أعتقد أن الرسالة وصلت فيما يتعلق بكيفية شعور مجتمعاتنا، في جميع المجالات، تجاه هذا الأمر."

العدالة الاجتماعية

وقال إن المجموعة بذلت "كل ما في وسعها من خلال العمل داخل الحزب". وأضاف أنور أنه يريد من حزب العمال "العودة إلى قيمه الأساسية المتمثلة في النضال من أجل العدالة الاجتماعية".

وقالت المجموعة في بيان يوم الأحد: "لقد أصبح من الواضح أن كير ستارمر والقيادة لا يستطيعون أو لا يريدون الاهتمام بمخاوفنا أو الاعتراف بالمشاعر داخل مجتمعاتنا".

وأضاف: "ردًا على دعوتنا له بالاستقالة، رد بأن الاهتمامات الفردية للأعضاء ليست محور اهتمامه، مما يوضح أيضًا أنه لا يقدر صوت القاعدة الشعبية للحزب".

كما دعا زعيم مجلس بندل، الموجود أيضًا في لانكشاير، السير كير إلى الاستقالة يوم الخميس.

جاء ذلك بعد أن انشقت شخصيات بارزة في حزب العمال أيضًا لتحدي موقف السير كير، بما في ذلك عمدة لندن صادق خان، وزعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس ساروار، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام.

المتحدث باسم الحزب

وقال متحدث باسم حزب العمال: "إن حزب العمال يتفهم تماما الدعوات لوقف إطلاق النار. الجميع يريد أن يرى نهاية لدائرة العنف والمعاناة هذه، نحن بحاجة إلى رؤية إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

واضاف: "لكن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تجميد هذا الصراع وسيترك للرهائن في غزة وحماس البنية التحتية والقدرة على تنفيذ هذا النوع من الهجوم الذي رأيناه في 7 أكتوبر".

وقال المتحدث: "يجب اتباع القانون الدولي في جميع الأوقات ويجب حماية المدنيين الأبرياء. وحزب العمال يدعو إلى هدنة إنسانية في القتال".

وخلص إلى القول: "هذه هي الطريقة الأفضل والأكثر واقعية لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، وهو موقف يتقاسمه حلفاؤنا الرئيسيون، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".