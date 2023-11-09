تحمل الطائرة الإغاثية السعودية الأولى المتجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر مساعدات إغاثية متنوعة شملت موادا إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً.

وغادرت الطائرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بحمولتها التي تأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



الحمولة في طريقها إلى الطائرة

الربيعة

من جهته، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة قال في تصريح صحافي، أن هذه المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة تجسد ما تتصف به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.



أضاف: هذا الجسر الجوي سوف يستمر خلال الأيام القادمة، فيما يدرس المركز مدى إمكانية تسيير جسر بحري وفقاً للاحتياجات وسرعة الوصول، مؤكداً الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية وأواصر القربى المتينة التي تربط بين المملكة وفلسطين.