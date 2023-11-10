إيلاف من لندن: أُصيب الحوثيون بخيبة أمل من كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخيرة التي قال فيها أن صواريخ ومسيرات الحوثي التي أُطلِقَت على إسرائيل لم تصل إلى أهدافها.

وقال مصدر يمني مطلع أن الحوثيين أبدوا شجاعةً كبيرة في تحديهم للولايات المتحدة وإسرائيل عبر إطلاق المسيرات وصواريخ كروز باتجاه فلسطين.



ويأمل الحوثيون بأن يصحح نصر الله انتقاده للحوثيين، وأن يكون أكثر انصافًا لهم مستقبلاً، خاصةً وانهم يعرفون تمامًا ان إسرائيل لن تسكت، وسوف ترد بقوة عليهم، وان الولايات المتحدة ستعاقبهم.



الجدير ذكره أن الحوثيين في اليمن أطلقوا عشرات المسيّرات والصواريخ الموجهة إلى إسرائيل خلال الشهر الأخير، اعترضت الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل أغلبها. وسقط جزءٌ منها في سيناء، وقسم آخر في الأردن.

وأُفيدَ أن مسيّرة انتحارية سقطت في إيلات أدت إلى أضرار مادية وإصابة عدد من الأشخاص بالهلع. ولا يعرف اذا كانت قد أُطلِقَت من اليمن او من شبه جزيرة سيناء على يد تنظيمات مسلحة هناك.

