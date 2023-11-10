باريس: اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو سخرت فيه مما ورد عن مقتل طفل إسرائيلي على يد مهاجمين من حركة حماس، وفق ما أفاد مدعون عامون لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويتضمن مقطع الفيديو تعليقا للمؤثرة التي عرفتها وسائل إعلام بأنها عارضة الأزياء وردة أنور، على تقرير لمسعف إسرائيلي من أوائل المستجيبين خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قال إن مهاجمي حماس أحرقوا طفلا وهو حي في فرن.

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا التقرير.

وقالت وردة أنور في الفيديو: "أتساءل إن كانوا قد أضافوا الملح والفلفل أو لا، هل أضافوا الزعتر؟"، وتابعت: "ما هو الطبق الجانبي الذي قدموه؟"

ردود فعل قوية

وبعدما أثار مقطع الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجمعة، أنه تقدم بشكوى جنائية ضد أنور.

وقال ممثلو الادعاء إنه جرى التحقيق معها بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وأوقفتها السلطات في باريس في وقت مبكر الخميس.

ووصفت السفارة الإسرائيلية في فرنسا تعليقات أنور بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

وقالت السفارة على منصة اكس: "التعليقات التي لا توصف يجب ألا تمر دون عقاب"، داعية إلى حظر حسابات وردة أنور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية أن مقطع الفيديو الخاص بها نشر على موقع إنستغرام، لكن حسابها لم يكن متاحا الخميس.