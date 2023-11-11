تعيش غزة تحت القصف الإسرائيلي المكثف منذ أكثر من شهر، مما أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد 1.4 مليون شخص داخليًا.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، من بينهم 31 طفلاً على الأقل، واختطاف 240 ونقلهم إلى غزة.

خلال الشهر الماضي، تابعت الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية حياة الناس في غزة الذين شاركونا مذكراتهم المصورة وملاحظاتهم الصوتية.

يتتبع هذا الفيديو اثنين منهم – فريدة، معلمة اللغة الإنجليزية، وخالد، أحد الموردين الطبيين.