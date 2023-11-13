تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته البحرية اكتشفت عشرات الأسلحة والمعدات العسكرية في البحر بالقرب من قطاع غزة منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال الجيش إن حركة "حماس" أرادت استخدام الأسلحة والمتفجرات في محاولة للتقدم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مضيفاً أن البحرية أحبطت هذه المحاولات. وعثرت وحدة عمليات تحت الماء على عبوات وأحزمة ناسفة وذخيرة وقوارب مطاطية وصاروخ. وقال إنه جرى "تحييد" هذه الأجهزة الناسفة. وأظهر مقطع مصور للجيش عبوتين ناسفتين على الشاطئ.

كان نحو 3 آلاف مقاتل من "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، وفصائل فلسطينية أخرى، قد عبروا الحدود في هجوم مباغت منسق في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات. واخترقت عناصر "حماس" وفصائل أخرى السياج الحدودي حول قطاع غزة بسيارات وطائرات مظلية، واحتجزوا نحو 240 شخصاً رهائن، ونقلوهم إلى غزة. ورد الجيش الإسرائيلي بشن ضربات جوية واسعة النطاق واجتياح بري للقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.