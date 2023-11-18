توجّه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى قطر مجدداً، في زيارة هي الثانية خلال 48 ساعة إلى هذه الدولة الخليجية التي تقود وساطة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وذكر مكتب الوزير أن لوكورنو الآتي من إسرائيل، سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وهذه الزيارة الجديدة لم تكن مدرجة في برنامج الجولة التي يقوم بها لوكورنو منذ الأربعاء في المنطقة.

وكان الوزير زار تباعا مصر والسعودية والإمارات وقطر ثم إسرائيل الجمعة. وتطرق في كل محطة إلى وضع الرهائن - فرنسا لديها 8 مفقودين - كما التقى بعائلات الرهائن في إسرائيل.

وأعرب لوكورنو الخميس من قطر عن "أمله" بشأن مصيرهم.



رهائن

وخطفت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق الجيش الاسرائيلي، ومن بين الرهائن ثمانية فرنسيين، وفقاً لباريس.

وتقود قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس وقدمت مساعدات مالية بملايين الدولارات لغزة، وساطة سمحت بالافراج عن أربع رهائن في تشرين الأول/أكتوبر، هم أميركية وابنتها بالإضافة إلى إسرائيليتين.

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين قضوا خصوصا في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت الدول العبرية بقصف قطاع غزة من دون هوادة بهدف "القضاء" على حماس، ما اسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص غالبيّتهم مدنيّون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها حكومة حماس.