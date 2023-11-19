إيلاف من القاهرة: أعلن الجيش الإسرائيلي السبت هاجم باستخدام طائرة مسيرة مسكناً كان يتواجد بداخله خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطة القريب من نابلس، ما تسبب بمقتل المسلحين الخمسة وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المسلحين المستهدفين كانوا يخططون لتنفيذ عملية تفجيرية، وسمى من بين المسلحين الذين استهدفتهم المسيرة محمد زهد، "المتورط بسلسلة من عمليات إطلاق النار في محيط نابلس وتخطيط أنشطة عسكرية"، بحسب البيان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته داهمت ورشة لإنتاج العبوات الناسفة في الضفة الغربية، وضبطت بداخلها عدداً من العبوات الجاهزة للاستخدام. كذلك، فككت قواته عبوات ناسفة دفنت على أطراف الشوارع العامة لاستهداف العربات الإسرائيلية.

وقال البيان أن تبادلاً لإطلاق النار حصل بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، لكنه لم يسفر عن إصابات بين عناصر الجيش الإسرائيلي.