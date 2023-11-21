غزة: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها وثّقت 178 هجوماً على القطاع الصحي في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 553 شخصاً وإصابة 696 آخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت المنظمة على منصة "إكس"، أن من بين الضحايا 22 حالة وفاة و48 إصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في أثناء الخدمة. ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وقالت: "هناك حاجة ماسة لوصول المساعدات الإنسانية. هناك حاجة ماسة لحماية منشآت الرعاية الصحية".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إن إحدى الموظفات العاملات في المنظمة بقطاع غزة قُتلت اليوم الثلاثاء مع طفلها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقيها. وأضاف أن تقارير أفادت أيضاً بمقتل 55 من أفراد الأسرة الذين كانوا يحتمون جميعاً في المنزل نفسه.