إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب ضد حماس لن تتوقف بعد وقف إطلاق النار للسماح بتبادل الرهائن، وقالت الحركة إن أيدينا باقية على الزناد.

وقال بنيامين نتانياهو إن قادة الأجهزة الأمنية يؤيدون بشكل كامل اتفاق إطلاق سراح الرهائن من غزة على مراحل، قبل تصويت مرتقب للحكومة الإسرائيلية على اقتراح يتضمن وقف إطلاق النار.

واضاف إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا بالموافقة على الصفقة الليلة، لكنه القرار الصحيح. وقال إن الحكومة الأميركية ساعدت في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

وأشارت تقارير في وقت سابق اليوم إلى أن الاتفاق سيشمل تبادل بعض الرهائن الذين تحتجزهم حماس مع بعض السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، ووقف إطلاق النار لمبادلتهم.

موقف حماس

من جهتها، أصدرت حركة حماس بيانا بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع الحركة المسلحة. وقالت "أيدينا ستبقى على الزناد وستبقى كتائبنا المنتصرة بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال".

وقالت الحركة إنها تتحمل مسؤولية تجاه شعب غزة "تقديم الإغاثة وتضميد جراحهم" و"تعزيز إرادة مقاومتنا المنتصرة" عندما هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت إنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لعدة أيام".

وأشارت إلى أن "وقف إطلاق النار من الجانبين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية التي تتوغل في قطاع غزة".

